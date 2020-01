Fórmulas de sucesso regressam ao ecrã

Uma das duplas mais célebres do cinema de ação e comédia regressa hoje às salas de cinema nacionais. Will Smith e Martin Lawrence voltam a encarnar, respetivamente, os detetives Mike Lowrey e Marcus Burnett, do Departamento de Narcóticos de Miami, em ‘Bad Boys Para Sempre’.O terceiro filme da saga criada em 1995 por Michael Bay, que já rendeu mais de 372 milhões de euros em receitas de bilheteira a nível mundial, é realizado por Adil El Arbi e Bilall Fallah, cineastas belgas de origem marroquina que conquistaram a atenção de Hollywood com ‘Gangsta’ (2018).Desta vez, enquanto lidam com problemas do foro pessoal – entre os quais mudanças de carreira e crises de meia-idade –, Lowrey e Burnett vão ter de enfrentar Armando Armas (Jacob Scipio), líder do mais perigoso cartel de drogas a atuar em todo o estado da Florida. O resultado é mais uma película repleta de perseguições, tiros, explosões e muitas gargalhadas à mistura.É também amanhã que chega às salas nacionais ‘As Aventuras do Dr. Dolittle’, em que Robert Downey Jr. assume a personagem celebrizada por Eddie Murphy em 1998, num filme que faturou perto de 300 milhões de euros.Esta nova versão, assinada por Stephen Gaghan (‘Syriana’), tem como cenário a Inglaterra Vitoriana, onde o médico e naturalista John Dolittle, conhecido por falar com os animais, embarca numa perigosa viagem a uma ilha distante em busca de uma cura que pode salvar vidas.