Nomeada para um Grammy Latino com apenas 23 anos, recordista de audiências no Spotify e no YouTube, Giulia Be toma de assalto os palcos portugueses a 9 de agosto, no Festival Meo Sudoeste. Na bagagem traz ‘Disco Voador’, que recentemente teve uma nova edição ‘deluxe’ com cinco temas novos, e muita vontade de “estar diante do público português”, conforme confessou ao CM.









