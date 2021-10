Gravações de "A Guerra dos Tronos" começam hoje em Portugal

Informamos que foi autorizado o corte de trânsito, nas localidades de Monsanto e Penha Garcia, do concelho de Idanha-a-Nova, para a realização de filmagens de uma série.", pode ler-se na publicação.

Mais se informa que o Castelo de Monsanto estará interdito a residentes e visitantes da Aldeia Histórica de Monsanto, no período compreendido entre 18 de outubro e 13 de novembro de 2021.", pode ler-se, também, no comunicado.



As gravações podem vir a prolongar-se para além da data prevista, avisou o município.



Começam esta segunda-feira as gravações da prequela "House of the Dragon" , da série americana "A Guerra dos Tronos", em Idanha-a-Nova, distrito de Castelo Branco. As filmagens vão decorrer até dia 3 de novembro.O comunicado, com a divulgação das datas e zonas de filmagem, foi feito no Facebook do município. "