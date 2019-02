Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gravuras de três mil anos encontradas na Serra da Gardunha

Um sapador florestal fazia limpeza quando encontrou dois conjuntos de figuras rupestres.

Por Alexandre Salgueiro | 01:30

Dois conjuntos de figuras rupestres com vários séculos de diferença foram descobertos na encosta norte da serra da Gardunha, perto da aldeia de Alcongosta, no Fundão. O achado foi feito há cerca de duas semanas por um sapador florestal que fazia trabalhos de desmatação na zona.



"Já ali tinha passado mais de uma dezena de vezes e nunca tinha reparado na rocha, mas da última vez os desenhos, uns círculos com uma cruz no interior, chamaram-me a atenção", diz Francisco Martins, admitindo não se ter apercebido da importância da descoberta até ter enviado uma foto ao amigo Diamantino Gonçalves, que anos antes descobrira figuras rupestres do Poço do Caldeirão, na aldeia da Barroca.



"Quando ele me disse que podiam ter mais de 5 mil anos, senti uma felicidade enorme porque é uma coisa importante para a nossa serra e concelho", disse.



Movidos pela descoberta do amigo, Diamantino Gonçalves, fotógrafo amador, e David Caetano, presidente da Associação Caminheiros da Gardunha, percorreram o local à procura de mais vestígios e encontraram outro grupo de gravuras. "Trata-se de um conjunto de círculos concêntricos feitos pela técnica de picotagem. Poderão ter sido desenhados 3 mil anos antes de Cristo", afirma este último ao CM.



As figuras já foram vistas por um arqueólogo que estima que as mais antigas podem ser anteriores à Idade do Bronze, e as mais atuais do início da Idade do Ferro. Diamantino Gonçalves e David Caetano esperam agora que toda a área seja estudada por profissionais, até porque podem haver mais gravuras enterradas naquela encosta da Gardunha.