'Gritos' regressa ao cinema: Assassino da máscara volta a causar o pânico

Passou mais de uma década desde ‘Gritos 4’ (2011) e mais de duas desde o primeiro filme, em 1996. Com a morte de Wes Craven, que criou a saga de terror, poucos acreditaram que Ghostface, o assassino da máscara distorcida, voltasse ao ataque. Mas Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, a dupla por detrás de ‘Ready or Not - O Ritual’, decidiram arriscar e dar nova vida à obra de culto com ‘Gritos’ (mesmo título do original), que esta quinta-feira chega às salas nacionais e que volta a reunir Neve Campbell, Courtney Cox e David Arquette no elenco. A eles juntam-se rostos novos, dos quais se destaca Mason Gooding, filho de Cuba Gooding Jr., que ganhou um papel na película depois de ter feito um ensaio para a universidade em que defendia que ‘Gritos’ merecia voltar.Para os fãs da saga que se mantêm céticos relativamente a este quinto filme, vale a pena referir que as críticas estão a ser muito positivas e que no fim de semana de estreia a longa-metragem saltou para o primeiro lugar das bilheteiras norte-americanas - derrubou ‘Homem-Aranha: Sem Volta a Casa’ e faturou perto de 27 milhões de euros.No novo capítulo, Ghostface volta a aterrorizar os habitantes de Woodsboro, desenterrando segredos há muito tempo escondidos.Depois de um acidente, Sam (interpretada por Naomi Watts) fica paralisada da cintura para baixo. Incapaz de aceitar a sua nova condição, entra em depressão. Até que se cruza com uma cria de pega-rabuda ferida. Drama australiano inspirado numa história verídica.Blanco (Javier Bardem) é um empresário de renome que vê o seu negócio ser avaliado pelo governo numa altura em que os seus trabalhadores ameaçam com greve. Uma comédia de Fernando León de Aranoa nomeada para 20 prémios Goya.