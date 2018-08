Hardwell cancela concerto no Sudoeste e partilha foto em Ibiza

DJ holandês foi criticado por fãs portugueses no Instagram.

13:13

O DJ Hardwell foi criticado e questionado pelos fãs depois de publicar uma fotografia em Ibiza, nas suas redes sociais, apenas algumas horas depois de ter cancelado o espetáculo no MEO Sudoeste por alegados problemas de saúde.

O artista não atuou, como planeado, na passada quinta-feira na Zambujeira do Mar e os fãs não perdoaram a falha. "Não estavas doente ontem? Já estás bem e a tirar fotos em Ibiza? Então e as pessoas que vieram ao MEO Sudoeste de propósito para te ver? Estou mesmo desapontado", comentou um fã indignado na foto do DJ.

Hardwell não deixou o fã sem resposta, justificando que a foto não foi tirada no momento em que a publicou pois esteve "verdadeiramente doente" no dia em que falhou o concerto no MEO Sudoeste.

A foto rapidamente foi "atacada" por mais fãs desiludidos e incompreensivos com a falha de Hardwell no festival português.