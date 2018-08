Terceiro dia do MEO Sudoeste marcado pelo hip-hop

Milhares voltaram a tomar conta das águas do canal do recinto e das praias da Zambujeira.

Por Pedro Rodrigues Santos | 01:33

Derulo de braço ao peito coloriu o Sudoeste de pop

Depois da desilusão com o cancelamento da atuação do DJ Hardwell, as esperanças de quinta-feira estavam depositadas na pop de Jason Derulo, nome que chegou aos ouvidos dos portugueses sobretudo pelo êxito ‘Swalla’. O cantor apareceu de braço ao peito e confessou que, por pouco, não aconteceu o cancelamento de outro cabeça de cartaz.



"O médico disse que devia estar a descansar, mas tinha que vir a Portugal", afirmou o norte-americano, sem, no entanto, explicar a mazela. Derulo acabou por animar as hostes, muito por culpa de temas como ‘Colours’ - banda sonora do Mundial da Rússia, ou ‘Want to Want Me’, com que encerrou o espetáculo.



A Zambujeira do Mar continua a parecer demasiado pequena quando é tomada de assalto pelos festivaleiros do MEO Sudoeste. É algo que já acontece há 22 edições, com uma imensa população juvenil a exibir assinaláveis olheiras, fruto de noites mal dormidas.Quando o sol começa a baixar no horizonte, o cenário altera-–se. As ruas e praias da vila esvaziam-se de repente e os passos de milhares de jovens aceleram para se juntarem aos que preferiram banhar-se nas águas do canal da Herdade da Casa Branca. No parque de campismo cozinha-se qualquer coisa à pressa para aconchegar o estômago, e come-se ainda mais rápido do que se cozinhou. Um ritual que se voltou a repetir ontem.Não era para menos. Poucos minutos depois das 21h00 soavam no palco principal as primeiras rimas e batidas de Mundo Segundo e Sam The Kid. Ala que se faz tarde, que ninguém quer faltar ao encontro para entoar temas como ‘Brasa’, ‘Tu Não Sabes’ ou ‘Também Faz Parte’, assim como as novas canções nascidas da ligação entre os dois rappers. Já o concerto caminhava para o seu término e centenas preparavam-se para rumar ao segundo palco do recinto.Bispo começava a marcar pontos ou não fosse ele um dos mais promissores nomes do hip-hop luso. À hora de fecho desta edição, preparava-se para entrar em cena o norte-americano Desiigner, a aquecer as hostes para os cabeças de cartaz Lil’ Pump e Marshmello. A noite prometia ser longa...Por estes dias, as praias na zona da Zambujeira do Mar, em Odemira, são invadidas por milhares de jovens que procuram descontrair e recarregar baterias para mais uma noite de diversão. Interdita ao público está a praia da Nossa Senhora, encerrada pelas autoridades devido ao perigo de derrocada de uma arriba. Até ordem em contrário não é permitida a sua utilização.