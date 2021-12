Histórias nunca contadas dos D’zrt no Rock in Rio Lisboa

As histórias nunca antes contadas de artistas portugueses que já pisaram o palco do Rock in Rio Lisboa serão partilhadas com o público na série "Untold stories" difundida através do canal do festival no YouTube.



A série terá como apresentador Rodrigo Gomes e o primeiro episódio conta com a presença da banda D’zrt.





A banda de estreia desta série de episódios promete "mandar abaixo as grades que separam os fãs dos artistas, abrindo a porta do backstage do maior festival de entretenimento do mundo", revela a organização do festival.

O primeiro episódio já se encontra disponível e nele os D’zrt recordam histórias e algumas das peripécias da banda, revelando até imprevistos durante a sua participação no palco da cidade do Rock. Os episódios serão lançados a cada 15 dias na plataforma digital de streaming.

Alguns dos artistas já confirmados para as próximas "Untold stories" são HMB, Capitão Fausto, The Black Mamba, Deejay Kamala e Xutos & Pontapés. Estes episódios, que antecedem o festival, têm a duração de cerca de 40 minutos e contarão com a participação de agentes, fãs, produtores, promotores e membros do staff do Rock in Rio Lisboa.

A cidade do Rock irá regressar ao parque da Bela Vista, em Lisboa, nos dias 18,19,25,26 do próximo ano.