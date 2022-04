A 2ª edição da Mostra de Artes da Palavra - em Oeiras de 4 a 8 de maio - terá como país convidado o Brasil e vai homenagear Chico Buarque, Prémio Camões 2019, com o espetáculo ‘Palavra Prima’, que reúne Jorge Palma, Garota Não, Luísa Sobral, Luca Argel e a poeta Alice Neto Sousa, no Auditório Eunice Muñoz. O evento decorrerá também no Templo da Poesia, no Parque dos Poetas, e na Escola Secundária Luís de Freitas Branco. A Lisbon Poetry Orchestra, o músico Adolfo Luxúria Canibal, historiadora Irene Flunser Pimentel, o escritor Richard Zemith, e o cineasta João Botelho são outros dos convidados.