Esta terça-feira tinham sido vendidos mais de 3500 bilhetes e já havia sessões esgotadas de ‘Pôr do Sol – O Mistério do Colar de São Cajó’, filme de Manuel Pureza que estreia amanhã e que representa o ponto final de uma série de culto que primeiro cativou a RTP e depois a Netflix e a Amazon Prime Video. Ao CM, o realizador admitiu que “a expectativa é alta”, embora haja sempre “um fator de imprevisibilidade” no cinema.









“Venha o que vier, já é bom termos chegado aqui”, afirma Manuel Pureza, satisfeito com o “lastro criado pela produção”. “As pessoas percebem as piadas do ‘Pôr do Sol’, que são usadas um pouco por todo o lado, desde o discurso da política até à cultura pop, que adotou a série como bandeira”, refere. “Agora, o que esperamos é que agrade a quem já era fã da série e que agarre quem ainda não a conhece”, adianta.

Com interpretações de Marco Delgado, Gabriela Barros, Diogo Infante, Rui Melo e Sofia Sá da Bandeira, entre outros, o argumento é de Henrique Dias. Garantia de gargalhada. Manuel Pureza lembra que “dos dez filmes portugueses mais vistos no País, sete são comédias e dois saíram da pena do Henrique”. “Estamos bem. Até o Papa vem ver o filme”, graceja.





‘meg 2: o regresso...’



O tubarão gigante voltou

e Jason Statham retoma

o papel do mergulhador entendido que salva o planeta do ataque do monstro.





‘maya nilo (laura)’



História de uma família sueca que se depara com o cancro da matriarca e decide fazer uma viagem até ao Algarve, em Portugal, para descansar.





‘Finalmente o verão’



Chiara Mastroianni e Gael García Bernal protagonizam este filme sobre as dores do crescimento e as experiências que nos fazem crescer.

OUTRAS ESTREIAS