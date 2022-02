Isabel Medina regressa à encenação na Malaposta

A atriz Isabel Medina está de volta à encenação ao fim de quatro anos com o espetáculo dedicado à memória da atriz Fernanda Lapa e intitulado ‘ Novos Confessionários – Cabaret Sentimental’. A estreia está marcada para dia 17, no Centro Cultural da Malaposta, em Olival Basto (Odivelas).Em tom de comédia, ‘Novos Confessionários, Mentiras e Segredos’ leva ao palco a vida de três mulheres com perfis e formas de estar na vida completamente diferentes que, todavia, estão ligadas de uma forma muito mais intensa do que suspeitam.