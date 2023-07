Já são conhecidos os preços dos bilhetes para o concerto de Taylor Swift em Lisboa

A compra de bilhetes para os concertos de Taylor Swift em Portugal abriu esta quarta-feira pelas 12h00 e só está disponível para quem recebeu um código de acesso a um grupo restrito.

Como o valor do ingresso só é dado a conhecer no momento da venda, só ao início desta tarde, ao entrarem na lista de espera do site oficial, os fãs da artista norte-americana ficaram a saber os preços.

Segundo os valores divulgados pelo Expresso, os bilhetes mais baratos podem ser adquiridos por 62,50 euros. Já os mais caros, para a frente do palco, chegam aos 227 euros.

Taylor Swift atua em Portugal nos dias 24 e 25 de maio de 2024, no Estádio da Luz, em Lisboa.





FRENTE DO PALCO (ESQUERDO): €227

FRENTE DO PALCO (DIREITO): €227

ACESSO GERAL/RELVADO: €170.50

BANCADA PISO 0: €181.50

BANCADA PISO 0 VISTA LATERAL: €142

BANCADA PISO 1: €170.50

BANCADA PISO 1 VISTA LATERAL: €125

PMR BANCADA PISO 0: €147.50

BANCADA PISO 3 BAIXO €91

BANCADA PISO 3 BAIXO VISTA LATERAL: €68

BANCADA PISO 3 ALTO: €68

BANCADA PISO 3 ALTO VISTA LATERAL: €62.50

BANCADA PISO 3 ÚLTIMAS FILAS: €62.50

VIP 1 - FRENTE DO PALCO (DIREITO): €538.92

VIP 1 - FRENTE DO PALCO (ESQUERDO): €539

VIP 2 - PISTA DE ACESSO GERAL: €439

VIP 3 - BANCADA PISO 0: €415

VIP 4 - BANCADA PISO 1: €389

VIP 5 - BANCADA PISO 3 BAIXO: €282.50

Veja aqui os preços dos bilhetes: