O cantor José Cid partilhou esta sexta-feira um vídeo intitulado "Je suis Pedro Abrunhosa", a demonstrar o apoio ao colega de profissão que está envolto numaapós ter afirmado num concerto "Vladimir Putin, go f*** yourself" ("Putin, vai-te f****", em português)."Aqui fica a minha solidariedade com a atitude do Pedro Abrunhosa. Tem todo o direito, com objetor de consciência que é, de acusar em palco o governo russo por aquilo que está a acontecer na Ucrânia", afirmou José Cid no vídeo.Abrunhosa tinha forçado a reação do governo após ter recebido críticas da embaixada da Rússia, que afirma que "tem recebido cartas dos compatriotas russos zangados que afirmam estar chocados pelo comportamento de um dos famosos cantores portugueses, Pedro Abrunhosa". Ministério dos Negócios Estrangeiros já repudiou o "tom e conteúdo" do comunicado da Embaixada da Rússia em Portugal sobre um concerto, e defendeu a liberdade de expressão como "inalienável".