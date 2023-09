João Gomes lança álbum "Para Fora Cá Dentro". Músicas foram produzidas de forma digital

"Para Fora Cá Dentro" é o novo álbum de eletrónica de Turista, artista interpretado por João Gomes. As músicas, "produzidas" de forma totalmente digital, tentam fugir às fórmulas da inteligência artificial. Recriam referências dos anos 90, com toques de tecno, house, trip hop, jungle e ainda a ressonância de drum e bass."É uma música assumidamente digital que recusa as facilidades oferecidas pela Inteligência Artificial, ou seja: ao contrário de fórmulas previsíveis, este álbum procura transmitir uma sensação de certo desconforto, de que alguma coisa inesperada está prestes a acontecer", apontou o artista, numa nota divulgada à comunicação social.Turista realça que o disco foi feito "a pensar em pessoas que gostam de descobrir novos artistas e tendências". "O gosto pelo que se ouve depende de um processo de contextualização que é feito tendo em conta a memória auditiva e o que passámos enquanto a adquirimos", afirmou.

As letras são em português e prometem agradar em diversos contextos. "É para quem gosta de ouvir música quando está em trânsito, em movimento. Música para viagens, exteriores e interiores" e "para quem vai a discotecas e a bares para ouvir música".



João Gomes começou a interessar-se pela música eletrónica no final dos anos 90. É formado em Engenharia de Som em Londres, na School of Audio Engineering. Seguiu-se a produção de discos, tocar com outros artistas. Depois os negócios, numa multinacional. Desde 2013 é professor na ETIC.