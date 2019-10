Joker atormentado dá grande desempenho nos cinemas

A questão que todos colocam, neste momento, é se o Joker do ator Joaquin Phoenix tem mais semelhanças com o de Jack Nicholson, Heath Ledger ou Jared Leto, vividos anteriormente no cinema.



A resposta que Phoenix deu, numa entrevista recente, sobre a inspiração para o papel causou algum espanto: o vilão de Gotham City, que é o protagonista do filme que chega esta quinta-feira às salas, tem por base o registo do ator Ray Bolger, quando foi a personagem de Espantalho em ‘O Feiticeiro de Oz’ (1939).

‘Joker’ atualiza a figura perturbada, de sorriso marcado no rosto, a partir das suas origens. No ambiente obscuro dos anos de 1970, Arthur Fleck (Phoenix) é um palhaço sem graça que vive com a mãe doente e é viciado em programas televisivos.

Ao ser despedido, Fleck entra numa espiral de crime e demência, enquanto procura saber quem é o pai. Por esta altura, Batman ainda não fazia justiça numa cidade à beira da loucura.

Leão de Ouro do último festival de Veneza, ‘Joker’ é uma reflexão turbulenta sobre a violência, assente num papel compulsivo de Joaquin Phoenix, que perdeu 24 quilos para viver na pele esta alma perdida. É um desempenho único, ao qual não deve escapar (pelo menos) uma nomeação para o Óscar.



OUTRAS ESTREIAS

'Playmobil: O Filme'

Os célebres brinquedos para crianças estão na base de uma animação que conta a história de uma jovem que parte no universo de Playmobil à procura do irmão desaparecido. Pelo caminho cruza-se com um robô, um agente secreto e uma fada.



'Caminhos Magnétykos'

Nova proposta arrojada do cineasta Edgar Pêra sobre um parisiense (Dominique Pinon) de cerca de 60 anos, que reside em Portugal desde o 25 de Abril. No dia do casamento da filha, o protagonista vive uma jornada atribulada, numa Lisboa à beira de um novo regime ditatorial.