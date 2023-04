Jovem estrela do K-Pop Moonbin morre aos 25 anos

O cantor sul-coreano Moonbin foi encontrado morto na sua casa, em Seoul, Coreia do Sul, pelo agente, esta quarta-feira à noite.



Segundo a CNN Internacional, as autoridades de Gangnam acreditam que Bin possa ter cometido suicídio visto que "não foram encontrados sinais de crime relacionados com o caso".

Moonbin era um nome muito relevante no cenário do entretenimento sul-coreano, tendo lançado três álbuns de estúdio com os Astro. Atualmente, estava no início de uma nova fase da carreira, em turné com Yoon San-ha, colega dos Astro com quem Moonbin lançou recentemente um EP.