Lady Gaga nega romance com Bradley Cooper: "Enganámo-vos"

Cantora comentou os boatos de que tem sido alvo sobre uma suposta relação amorosa com o ator.

14:08

A cantora Lady Gaga, que venceu o Óscar de Melhor Canção Original, comentou os boatos de que tem sido alvo sobre uma suposta relação amorosa com o ator Bradley Cooper, com quem protagonizou um momento único ao cantarem o tema 'Shallow' durante a cerimónia dos Óscares.



Em entrevista ao programa de Jimmy Kemmel, humorista, a cantora diz que o objetivo foi mesmo passar a ideia de que havia um clima amoroso entre si e o namorado da modelo russa Irina Shayk, que já teve um relacionamento amoroso com Cristiano Ronaldo.



"Enganámo-vos!", começou por dizer Lady Gaga, referindo que o tema musical, do filme "Assim Nasce Uma Estrela", é uma "canção de amor". "O filme é uma história de amor também. Toda a gente viu amor ali porque era mesmo essa a ideia que queríamos passar", confessou.



A cantora explicou ainda que a atuação foi pensada por Bradley Cooper. "Foi tudo ideia dele, a forma como entrámos, a iluminação, tudo", adiantou.



Na entrevista, Lady Gaga esclareceu ainda que a relação que tem com Bradley Cooper é apenas profissional.