Irina viu Bradley Cooper e Lady Gaga protagonizarem um dos momentos da noite nos Óscares

"Shallow", do filme "Assim Nasce Uma Estrela", acabou por vencer o prémio de Melhor Canção Original.

09:21

A canção "Shallow", do filme "Assim Nasce Uma Estrela", acabou por vencer o prémio de Melhor Canção Original e o prémio foi recebido em mãos por Lady Gaga, a grande protagonista da película e escritora da música.













"Shallow" ecoou no Teatro Dolby em Los Angeles, o momento caloroso entre Bradley Cooper e Lady Gaga, debaixo do olhar atento de Irina Shayk, durante a cerimónia dos Óscares mereceu grande destaque na imprensa nacional e internacional."Quase se beijaram", escreve a imprensa britânica recorrendo a imagens dos segundos finais da atuação do ator e da cantora.