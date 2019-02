Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Spike Lee arrasa vitória de "Green Book": "o árbitro tomou uma má decisão"

Sublinhou que, "se não fosse" por April Reign e o movimento que iniciou há quatro anos, não teria pisado o palco com uma estatueta dourada na mão.

09:58