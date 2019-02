Rami Malek chegou, viu, venceu e... caiu. Momento insólito aconteceu no final da gala dos Óscares

Protagonista principal do filme "Bohemian Rhapsody" venceu o Óscar de Melhor Ator Principal.

09:43

Rami Malek, o protagonista principal do filme "Bohemian Rhapsody" e vencedor do Óscar de Melhor Ator Principal, destacou-se pela exuberante participação no filme mas acabou em queda no final da cerimónia dos Óscares.O ator destacou-se pela interpretação de Ferddie Mercury no filme de tributo aos Queen e ao vocalista da banda, mas foi também o protagonista de um momento insólito no final da gala.Rami Malek não se apercebeu que havia um degrau a separar o palco da plateia e acabou por cair aparatosamente. Foi prontamente ajudado e assistido por paramédicos que estavam no local.