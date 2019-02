Irina furiosa com amizade de Bradley Cooper e Lady Gaga

Russa mostra-se irritada e já não esconde o mal-estar.

Apesar de ter irradiado felicidade na cerimónia dos Óscares, mesmo quando o namorado, Bradley Cooper, e Lady Gaga se seduziam em palco a cantar a música ‘Shallow’, Irina Shayk parece estar a acusar alguma tensão em relação aos rumores de que poderá estar envolvida num triângulo amoroso.O ‘Daily Mail’ revelou novas fotos da russa e do ator, no dia depois da festa do cinema, e o semblante da modelo - e a tentativa de se esconder do fotógrafo - não deixa margem para dúvidas: a felicidade do casal pode estar ameaçada.