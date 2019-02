Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sensualidade, brilho e diamantes na passadeira dos Óscares

Lady Gaga deslumbrou com o maior diamante do mundo, avaliado em 30 milhões.

Por Rute Lourenço | 01:30

Na 91ª edição dos Óscares, o ‘triângulo’ Lady Gaga, Bradley Cooper e Irina Shayk tornou-se no assunto do dia, relegando a passadeira vermelha para segundo plano.



É que se em palco o ambiente aqueceu com a atuação arrepiante da estrela pop e do ator com ‘Shallow’, já as escolhas do guarda-roupa das estrelas foram consideradas "mornas", com os críticos a terem dificuldade em eleger as mais bem vestidas da cerimónia.



O prémio de elegância acabou por ser dividido entre celebridades como Jennifer Lopez, que, a meses de completar 50 anos, arrasou com um vestido Tom Ford, que fazia lembrar uma bola de espelhos, e Lady Gaga. A cantora optou por um modelo de cintura marcada e luvas, assinado por Alexander McQueen.



Mas se o vestido deu que falar, o que mais brilhou no guarda-roupa de Gaga foi mesmo o diamante amarelo que levou à gala. Trata-se de uma joia da Tiffany – o maior diamante do mundo – que já tinha sido usado pela atriz Audrey Hepburn em 1961 e que está avaliada em mais de 30 milhões de euros.



Como não podia deixar de ser, as joias milionárias tiveram papel de destaque na red carpet, assim como o brilho e o glamour.



Já os decotes ficaram guardados para a festa da Vanity Fair, que se seguiu à gala. Kendall Jenner deu nas vistas com um modelo com duas rachas acentuadas, e Alessandra Ambrósio desfilou sensualidade, numa festa à qual nem a portuguesa Sara Sampaio faltou.