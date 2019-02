Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Óscar de melhor filme estrangeiro para "Roma" de Alfonso Cuarón

Filme pertence ao realizador mexicano Alfonso Cuarón.

O Óscar de melhor filme estrangeiro foi hoje entregue a "Roma", do realizador mexicano Alfonso Cuarón, na 91.ª edição dos prémios da Academia de Hollywood.



O filme do realizador mexicano Alfonso Cuarón, que venceu o Leão de Ouro do festival de Veneza, está também nomeado para melhor filme.



Esta é a primeira vez que uma produção da plataforma Netflix foi nomeada para os principais Óscares.



"Roma" já conquistou o Óscar de melhor fotografia e, entre as dez nomeações que conseguiu, está também a de melhor realização, melhor atriz e a de melhor argumento original.



O filme de Cuarón superou as nomeações de "Cafernaum", de Nadine Labaki (Líbano), "Guerra Fria", de Pawel Pawlikowski (Polónia), "Nunca deixes de olhar", de Florian Henckel von Donnersmarck (Alemanha), e "Shoplifters - Uma família de pequenos ladrões", de Hirokazu Koreeda (Japão).



O prémio foi anunciado pelos atores Angela Bassett e Javier Barden que, na declaração inicial, em espanhol, recusou a existência de muros e fronteiras no âmbito da criação artística.



A atriz Maya Rudolph já abrira a cerimónia afirmando que "esta noite não há apresentador, não há Óscar para o filme popular e o México não vai pagar o muro".



As atrizes Maya Rudolph, Tina Fey e Amy Poehler anunciaram o primeiro Óscar da noite, o de melhor atriz secundária, atribuído a Regina King, pelo desempenho em "Se esta rua falasse".



O filme "Bohemian Rhapsody" conquistou até agora três Óscares: melhor montagem, melhor montagem de som e melhor mistura de som.