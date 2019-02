Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gaga, Cooper e Irina: O triângulo de que todos falam

Modelo ‘marca território’ e senta-se entre o namorado e a cantora.

01:30

Não se falava de outra coisa. A cumplicidade entre Lady Gaga e Bradley Cooper em palco, para interpretar o tema ‘Shallow’, tornou-se no assunto do dia, com os fãs das estrelas a ‘enlouquecer’ perante a possibilidade de um romance.



A história ganha uma nova dimensão porque a namorada do ator, Irina Shayk, também estava na cerimónia e assistiu na primeira fila ao momento escaldante.



A russa não só aplaudiu como ainda abraçou a estrela pop, mas lá pelo meio foi marcando território.



Na red carpet surgiu agarrada a Bradley Cooper e não mais o largou durante a cerimónia, sentando-se convenientemente entre o namorado e Gaga, com os fãs a brincarem que serviu de vela.