Lágrimas, dor e roupa branca: centenas de pessoas no último adeus a Maria João Abreu

Família e amigos de Maria João Abreu juntam-se este sábado, na Igreja de São João de Deus, em Lisboa, para uma última despedida.









Daniel Oliveira (vestido de cor clara) e Ruy de Carvalho são duas figuras públicas que também já chegaram às cerimónias fúnebres.



Centenas de pessoas reúnem-se nas imediações da Igreja de São João de Deus, para prestarem homenagem à artista que brilhou no palco e na televisão portuguesa.

Daniel Oliveira (vestido de cor clara) e Ruy de Carvalho são duas figuras públicas que também já chegaram às cerimónias fúnebres.Centenas de pessoas reúnem-se nas imediações da Igreja de São João de Deus, para prestarem homenagem à artista que brilhou no palco e na televisão portuguesa.





Maria João Abreu, recorde-se, sentiu-se mal no passado dia 30 de abril, enquanto estava a gravar a novela ‘A Serra’, da SIC, na sequência de um aneurisma. Nesse dia, entrou no Hospital Garcia de Orta pelo próprio pé. No entanto, seguiu-se um AVC hemorrágico que veio agravar o estado geral da atriz de 57 anos. Perante a gravidade da situação, foi colocada em coma induzido e os médicos tiveram de “retirar o osso do crânio para provocar uma descompressão” e conseguir drenar o sangue acumulado. Quando se começou a aliviar a sedação, percebeu-se que nada mais havia a fazer, uma vez que Maria João Abreu já se encontrava em morte cerebral.