Morreu a atriz Maria João Abreu. Tinha 57 anos

Morreu esta quinta-feira a atriz Maria João Abreu após ter sofrido dois aneurismas. Tinha 57 anos.Encontrava-se hospitalizada no Hospital Garcia de Orta em Almada desde o passado dia 30 de abril depois de ter sofrido dois aneurismas. Foi submetida a duas intervenções cirúrgicas e estava em coma induzido.A atriz deixa dois filhos que teve com o ator José Raposo, do qual estava já divorciada. Maria João Abreu era casada com João Soares desde setembro de 2012.Em 2013 a atriz comemorou 30 anos de uma carreira recheada de êxitos tanto na televisão como no teatro. A televisão foi o meio em que mais trabalhou e que lhe deu maior visibilidade, tendo participado em mais de 60 programas, entre telefilmes, séries e telenovelas.

A sua carreira como atriz remonta, no entanto, a 1983, quando, com 19 anos, se estreou profissionalmente no Teatro Maria Matos, no musical "Annie", de Thomas Meehan, dirigido por Armando Cortez.

João Soares, o marido de Maria João Abreu, já reagiu à morte da atriz numa publicação feita no Instagram . O companheiro da artista afirma que todo o amor da família não chegou para travar "esta viagem" que agora se inicia.Maria João Abreu estreou-se como atriz profissional no musical "Annie", de Armando Cortez, no Teatro Maria Matos, em 1983. Participou em várias revistas no Parque Mayer, Teatro Maria Matos e no Teatro Aberto. Em 1998 fundou com o ainda marido da altura, José Raposo, a produtora "Toca dos Raposos".