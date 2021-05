"Tinha uma enorme alegria de viver": Marcelo reage à morte de Maria João Abreu na CMTV

A atriz Maria João Abreu morreu esta quinta-feira após ter sofrido dois aneurismas. Tinha 57 anos.

Encontrava-se hospitalizada no Hospital Garcia de Orta em Almada desde o passado dia 30 de abril depois de ter sofrido dois aneurismas. Foi submetida a duas intervenções cirúrgicas e estava em coma induzido.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reagiu esta quinta-feira à morte da atriz Maria João Abreu, referindo que a atriz "tinha uma enorme alegria de viver"."Era o que era, genuinamente", referiu o Presidente em declarações à. O chefe do Executivo reforçou ainda as características da artista. "É uma capacidade de gostar das pessoas. Ela gostava das pessoas", sublinhou, referindo que Portugal está já "saudoso" com a partida da atriz.Apesar das mudanças no teatro, na televisão e nas gerações, Marcelo referiu que Maria João Abreu permaneceu a mesma.