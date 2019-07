Lana Del Rey mistura "músicas antigas e novas" no Super Bock Super Rock

A norte-americana Lana Del Rey misturou esta quinta-feira "músicas novas e antigas" no regresso ao Super Bock Super Rock, no Meco, em Sesimbra, que registou 30 mil visitantes no primeiro dia do festival, indicou a organização."Andei às voltas o dia todo [em Sesimbra], fui ao castelo e experimentei a água. Estar aqui com vocês é muito bom. Vou cantar músicas antigas e novas", adiantou Lana Del Rey, logo depois de cantar o êxito "Born to Die".A estrela 'pop' chegou cerca de 15 minutos atrasada ao palco principal, mas o público não se queixou e o recinto manteve-se cheio para ver a cabeça de cartaz do primeiro dia do festival Super Bock Super Rock (SBSR), que, de acordo com a promotora Música no Coração, alcançou os 30 mil visitantes.Lana Del Rey voltou ao Meco sete anos depois da estreia em 2012, tendo agora mais três álbuns.No concerto, predominaram os temas do primeiro álbum "Born To Die", mas, tal como avisou inicialmente, também mostrou o novo tema "Mariners Apartment Complex", do álbum que deverá ser lançado em agosto.Pela 01:20, o concerto continuava, mas ficava a dúvida se a norte-americana Cat Power iria subir ao palco para cantar o tema que partilha com Lana Del Rey, "Woman", do álbum "Wanderer", editado em 2018.Cat Power (Charlyn Marshall), com mais de 20 anos de carreira de música 'indie' e uma dezena de álbuns, atuou na quinta-feira, pelas 19:00, no palco principal.Phoenix, Migos, Kaytranada, Janelle Monáe, Profjam, Charlotte Gainsbourg, Capitão Fausto e Ezra Collective estão entre as bandas e artistas que vão atuar, até sábado, no festival SBSR.