Lisboa e Porto vão encher-se de música para apoiar as artes. A partir de dia 31 e até 19 de dezembro, o Campo Pequeno, na capital, e a Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, na invicta, recebem cada um 20 espetáculos numa iniciativa inédita que tem como objetivo a retoma e o incentivo à cultura em Portugal.









O rapper Plutonio, em Lisboa, e os Xutos & Pontapés, no Porto, são os primeiros a subir aos palcos do ‘20 20 Cultura para todos’, que conta ainda com a participação de Jorge Palma, Paulo Gonzo, Aurea, Carminho, Rodrigo Leão, Richie Campbell, Diogo Piçarra, Mafalda Veiga, Dino D’Santiago, Rui Veloso, Camané e Mário Laginha (que estão nomeados para os Grammy Latinos 2020), David Carreira, The Gift, Moonspell, Anjos e Amor Electro, entre outros. O certame encerra com o concerto de Mariza, no Porto.

Além da música, o festival também conta com espetáculos de stand up comedy protagonizados por Fernando Rocha.





“‘20 20 Cultura para todos’ quer ser um apelo à inevitabilidade de voltar a trazer a cultura ao dia a dia de todos os portugueses e promover o reencontro entre o público e artistas, prometendo trazer aos palcos o melhor da música e da comédia nacional”, diz a Everything is New, que produz o evento com a PEV Entertaiment, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a Câmara de Lisboa/EGEAC e a Câmara Municipal do Porto, estas últimas encarregues de apoiar a contratação de serviços técnicos.