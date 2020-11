A Academia Portuguesa de Cinema já escolheu o filme que vai apresentar como candidato à nomeação de Melhor Filme Internacional dos Óscares: ‘Listen’, de Ana Rocha de Sousa, protagonizado por Lúcia Moniz e Ruben Garcia.









Das 33 longas-metragens elegíveis, quatro chegaram à fase final: além de ‘Listen’, ‘Mosquito’, de João Nuno Pepino, ‘Patrick’, de Gonçalo Waddington, e ‘Vitalina Varela’, de Pedro Costa. O júri composto pelo realizador e produtor Gonçalo Galvão Teles, a atriz Isabel Abreu, o realizador Lauro António, o diretor de fotografia Miguel Sales Lopes, a realizadora Monique Rutler e o ator Welket Bungué optou pela obra de Ana Rocha de Sousa.

‘Listen’, com produção da Bando à Parte, é um drama familiar inspirado em factos reais, sobre uma família de emigrantes portugueses em Londres, a quem é retirada a guarda dos filhos, por suspeitas de maus-tratos. Trata-se da primeira longa-metragem de ficção de Ana Rocha de Sousa, que venceu o prémio Leão de Futuro, de primeira obra, e o prémio especial do júri Horizontes no Festival de Cinema de Veneza (um dos mais importantes do Mundo), em Itália, em setembro.





O filme tem também feito sucesso comercial, isto apesar de ter estreado em Portugal a 21 de outubro, numa altura em que salas sofrem fortes quebras de bilheteira devido à pandemia. Até ao passado domingo, dia 15, ‘Listen’ foi visto por 30 406 espectadores e somou uma receita bruta de 170 mil euros.