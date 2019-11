Loucura de fãs para ver exposição de Harry Potter em Lisboa

Depois de ter percorrido várias capitais europeias e de ter viajado por países como os Estados Unidos e o Canadá, a exposição sobre mundo mágico de Harry Potter já chegou a Portugal e, este sábado, no dia da inauguração, houve uma verdadeira loucura para ver de perto os adereços, cenários e guarda-roupa usados nos filmes, que adaptaram a série literária da autora britânica J. K. Rowling.Vestidos a rigor ou simplesmente de telemóvel em punho, para registar o momento, os fãs da mítica personagem não esconderam o entusiasmo por ver, ao vivo, aquilo que se tornou um fenómeno no cinema.Em Portugal, a exposição, que pode ser vista no Pavilhão de Portugal, em Lisboa - e cuja produção e montagem custou 2,5 milhões de euros - prevê-se um sucesso. Os últimos dados apontam que, até à data, já foram vendidos 22 mil bilhetes e espera-se que até abril do próximo ano, quando termina, mais de 200 mil pessoas tenham visitado o local.Na ‘casa’ de Harry Potter improvisada no Parque das Nações, é possível passar pela cabana de Hagrid, pela escola de magia de Hogwarts, com um imponente vitral e cenário com velas suspensas, ver criaturas mágicas e, claro, estar no quarto da personagem principal, ou até ver os míticos óculos que Harry Potter usava.Os bilhetes variam entre e os 12 [crianças] e os 16 euros, durante a semana, e entre os 15 e os 19 euros, ao fim de semana, mas há também packs de família.