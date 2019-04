Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Maio é mês das cerejas e de grandes concertos

Muitas propostas para as próximas cinco semanas, que arrancam com Metallica e terminam com Roberto Carlos.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

O mês de maio vai ser fértil em grandes concertos de bandas internacionais, e a maratona de música arranca logo no dia 1, com a chegada dos Metallica e de Bob Dylan.



A banda americana de heavy metal traz ao Estádio do Restelo, em Lisboa, a tournée ‘Worldwired’ (bilhetes entre os 65 e os 118 euros); e Dylan atua no coliseu do Porto, num concerto há muito esgotado.



Por ordem cronológica, o próximo grande nome é o de Ennio Morricone. O génio italiano das bandas sonoras (que compôs música para mais de 500 filmes e programas de televisão) está a despedir-se dos palcos e chega à Altice Arena, em Lisboa, no dia 6, para pôr fim a uma carreira musical que se estendeu por seis décadas. Os bilhetes para aplaudir o maestro, que está com 90 anos, custam entre 45 e 240 euros.



Cinco dias depois, chegam os Backstreet Boys. A boys band norte-americana que explodiu no mercado musical no início da década de 90 – e a quem muitos previram uma vida curta – tem um disco novo, ‘DNA’, e vem apresentá-lo ao vivo na Altice Arena no dia 11. O concerto já esgotou, provando, novamente, que os rapazes continuam a atrair multidões.



O ‘rei’ Roberto Carlos é o senhor que se segue: o popular cantor brasileiro vem a Portugal para três espetáculos. No dia 17 canta em Lisboa (na Altice Arena) e nos dias 25 e 26 no Pavilhão Multiusos de Gondomar. Os bilhetes para o ver e ouvir custam entre 40 e 115 em ambos os espaços.