Mais de 50 artistas no festival de fado Santa Casa Alfama que abre hoje

A nona edição do festival de fado Santa Casa Alfama, em Lisboa, começa esta sexta-feira com Maria da Fé, Camané, Artur Batalha, Natalino de Jesus, entre outros, e inclui uma homenagem a Carlos do Carmo, que morreu em janeiro passado.

O festival, que acontece esta quinta-feira e sábado, conta com a participação de mais de 50 artistas, e vai "respeitar as regras sanitárias, como o uso de máscara, a colocação de postos de desinfetação" e, como previa em maio passado o promotor Luís Montez, da organização, como já se atingiu a imunidade de grupo, poderá alcançar os 75% da lotação.

O festival conta com dez palcos espalhados pelo bairro de Alfama, incluindo igrejas, como as de S. Miguel e Santo Estêvão, e sociedades recreativas, como Boa União, Grupo Sportivo Adicence e Magalhães de Lima, instala-se ainda no Museu do Fado, e chega à frente ribeirinha com o palco principal, Santa Casa Alfama, e às janelas do largo S. Miguel.