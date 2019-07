Maria do Céu Guerra eleita a melhor atriz da Europa

Maria do Céu Guerra foi considerada a melhor atriz da Europa pelo Festival Internacional de Teatro. A conhecida atriz recebe o prémio este sábado, na abertura do certame, que decorre no lago de Prespa, nos Balcãs."É uma das mais extraordinárias atrizes do teatro português e a alma da companhia A Barraca", justifica o comité, presidido por Jordan Plevnes.A ministra da Cultura, Graça Fonseca, já felicitou a atriz: "É um dia feliz para a Cultura portuguesa quando uma das suas atrizes vê a sua obra internacionalmente reconhecida."