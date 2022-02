Mark Lanegan era um dos últimos grandes ícones do grunge ainda vivos

Era um dos últimos grandes ícones do grunge ainda vivos. Mark Lanegan, o cantor da voz rouca que começou por se apaixonar pelo punk e acabou por ser pioneiro do último grande movimento rock da história da música, morreu na passada terça-feira, aos 57 anos, na sua casa em Killarney, na Irlanda. O grunge está mais pobre e a morte prematura de Lanegan vem ensombrar ainda mais um género que já muitos consideram amaldiçoado.Nos últimos anos, o grunge viu partir Chris Cornell, dos Soundgarden, por suicídio (2017); Scott Weiland, dos Stone Temple Pilots, por overdose (2015); e Layne Staley, dos Alice In Chains, também por overdose (2002). Mas nos anos de 1990 já tinha perdido Andrew Wood, dos Mother Love Bone, por overdose (1990); Kristen Pfaff, das Hole, por overdose (1994); e Kurt Cobain, dos Nirvana, por suicídio (1994).Mark Lanegan, da banda Screaming Trees, tocou várias vezes em Portugal e tinha, nos últimos anos, estabelecido uma relação estreita com os Dead Combo, com quem tocou algumas vezes e chegou a colaborar no disco ‘Odeon Hotel’. A sua voz ficou registada no tema ‘I Know, I Alone’, feito a partir de um poema de Fernando Pessoa, poeta de que o músico era apreciador e do qual tinha em casa ‘O Livro do Desassossego’. Durante a pandemia tinha participado numa campanha em defesa da cultura em Portugal. Peter Hook, dos Joy Division, dizia esta quarta-feira que Lanegan "levou uma vida louca com a qual muitos de nós nem consegue sonhar".