Maria do Céu Guerra, João Lourenço, Luís Miguel Cintra e, a título póstumo, o encenador e dramaturgo Jorge Silva Melo (1948-2022), foram esta segunda-feira agraciados com a medalha de mérito cultural atribuída pelo Governo. A cerimónia decorreu no Teatro Nacional D. Maria II, Lisboa, contando com a presença da ministra da Cultura, Graça Fonseca, do Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva, do Diretor Artístico do TNDM, Pedro Penim, e de vários rostos do teatro, como as atrizes Maria João Luís ou Cristina Cavalinhos.









O Ministério da Cultura considerou os quatro homenageados “figuras referenciais para as artes performativas em Portugal” que, através dos projetos culturais A Barraca (1975), Teatro Aberto (1976), Teatro da Cornucópia (1973) e Artistas Unidos (1995), respetivamente, entre outros projetos e iniciativas, “influenciaram várias gerações de profissionais do setor cultural e artístico”. Na sua dupla condição de atores e e encenadores, os quatro homenageados criaram “múltiplas transversalidades, diálogos e potencialidades criativos”, a que se “soma ainda uma relevante dimensão formativa através da sua colaboração com o ensino artístico”.

Todos nascidos na década de 1940, os quatro decanos do teatro iniciaram o percurso artístico em pleno regime do Estado Novo, atingindo “uma notável longevidade, coerência e capacidade de reinvenção”, além de terem contribuído para a “renovação do panorama teatral com a criação de novas companhias” no pós-25 de Abril.