Melhores vinhos a provar em Lisboa no Alvarinho Wine Fest

Termina esta segunda-feira mais uma edição do Alvarinho Wine Fest, que ao longo dos últimos dois dias animou o Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa.No evento, é possível experimentar os melhores vinhos verdes do país, com 30 produtores das zonas de Monção e Melgaço a mostrarem suas criações.Os apreciadores de vinho verde têm apenas o dia de hoje para provar os mais de 100 alvarinhos disponíveis, num acontecimento que é já um marco na vida da capital.O evento é de entrada livre, mas para fazer as provas tem de comprar o copo do evento, com o valor único de cinco euros.