Menino de cinco anos convida Ed Sheeran para festa de anivesário e é supreendido com a resposta do cantor

A estrela pop mundial, Ed Sheeran, recebeu um convite para a festa de aniversário de um fã de cinco anos e respondeu ao mesmo com um gesto bonito.Segundo a mãe do menino, Alexandra Lamoreaux, Ren, de cinco anos, é 'obcecado' pelo cantor britânico e queria fazer uma festa temática para comemorar o seu sexto aniversário, com decorações e bolos alusivos à estrela pop. O menino de cinco anos pediu à mãe para convidar Ed Sheeran.No vídeo, que já conta com mais de 8 milhões de visualizações no Tik Tok, Ren não só diz que Ed Sheeran vai à sua festa, como acrescenta que o britânico lhe vai oferecer um microfone. "Nós convidámo-lo, claro que ele vem [à festa]", diz.No final do vídeo a mãe apela, em tom de brincadeira, a que Ed Sheeran apareça na festa ou envie um microfone para o filho.Muitos utilizadores identificaram o cantor britânico nos comentários da publicação, pedido que o cantor atendesse ao convite de Ren.Esta terça-feira Alexandra publicou um vídeo na mesma rede social onde mostra o filho, Ren, junto a uma caixa azul que diz 'De: Ed Para: Ren'.O pequeno Ren não conseguia acreditar. Ed Sheeran tinha-lhe enviado um presente de aniversário.O cantor ofereceu uma guitarra à criança, além de um CD autografado, um peluche, um microfone e uma t-shirt. Ed Sheeran deixou, ainda, uma nota escrita à mão onde pede desculpa por não poder comparecer à festa."Ren, desculpa não ter ido à tua festa de aniversário, espero que tenha sido óptima. Aqui está um bloco de notas, um microfone e uma guitarra para que possas começar a escrever canções como eu", escreveu o cantor britânico.O vídeo termina com o menino a cantar músicas do britânico com o microfone oferecido. "Esta deve ser uma das melhores experiências de toda a nossa vida", escreveu Lamoreaux na publicação.A mãe do menino agradeceu ao cantor e à equipa pelo gesto.