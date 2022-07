Metallica regressam hoje a Portugal para concerto no festival Alive em Oeiras

Os norte-americanos Metallica regressam esta sexta-feira a Portugal, para um concerto no festival Alive, a decorrer no Passeio Marítimo de Algés, Oeiras, num dia em que o cartaz inclui também Royal Blood, M.I.A., St. Vincent e Três Tristes Tigres.

Na 14.ª edição do NOS Alive, inicialmente prevista para 2020 e adiada devido à pandemia da covid-19, as atuações repartem-se por sete palcos, a começar no pórtico de entrada dos espectadores, passando por um coreto, um palco dedicado à comédia, outro à música eletrónica ou o palco maior, com os cabeças-de-cartaz.

Os Metallica encerram o palco principal, onde irão atuar também Don Broco, AJ Tracei, que substitui Stormzy, e Royal Blood.

Esta sexta-feira, pelo festival, passam também M.I.A., Três Tristes Tigres, St.Vincent, Holly, T-Rex, Lon3r Johny, Guilherme Duarte, Guilherme Fonseca, Teresinha Landeiro e Madalena Palmeirim, entre muitos outros.

O cartaz desta sexta-feira incluía também Tom Misch, que na quarta-feira cancelou a atuação no festival "devido a doença", de acordo com o músico, numa publicação partilhada nas redes sociais.

O 14.º NOS Alive começou na quarta-feira e estende-se até sábado, com mais de 160 atuações.

Esta semana, o promotor Álvaro Covões contou à agência Lusa que nos quatro dias do festival são esperadas 210.000 pessoas, de 98 nacionalidades. Os bilhetes para sexta-feira e sábado já estão esgotados.

Em relação a edições anteriores, não há alterações substanciais no recinto do festival, na disposição dos sete espaços, e das zonas de restauração, exceto numa maior dispersão de pontos de acesso às casas de banho.

Todas as informações sobre o festival estão disponíveis em www.nosalive.com.