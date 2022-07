O espetáculo há muito que está esgotado ou não fosse o regresso dos Da Weasel esperado há já três anos (em 2019, recorde-se, o grupo anunciou nova reunião). O encontro com os fãs, doze anos depois, acontece este sábado no palco do Festival Nos Alive, após ter sido adiado por duas vezes por causa da pandemia.









