Cantora Clairo cancela concerto no festival Alive devido a cancelamento de voos

"Os Modest Mouse alteram o horário de atuação para as 20h00 no Palco Heineken. Infelizmente, devido aos cancelamentos de voos de Milão, Clairo não estará presente"





A 14.ª edição do festival Alive está a ser marcada pelo cancelamento de vários concertos. A norte-americana Clairo anunciou o cancelamento da sua atuação em palco português, que iria ter lugar esta quarta-feira, devido a um problema de cancelamento do voo que a traria a Portugal.A cantora revelou ainda que a TAP tentou substituir o voo mas o horário de chegada não era compatível com o horário do concerto.Nas redes sociais, foi ainda revelado que quem irá substituir Clairo serão os Modest Mouse., escreveu a organização do evento numa publicação.Anteriormente, os Glass Animals já tinham também anunciado que não vão atuar na quinta-feira.