Two Door Cinema Club, alt-J e St. Vincent confirmados para o festival Alive 2022

Os Two Door Cinema Club, alt-J e St. Vincent são as novas confirmações para a 14.ª edição do Festival Alive, marcada para os dias 06 a 09 de julho de 2022, no Passeio Marítimo de Algés, anunciou esta sexta-feira a promotora Everything is New.

Já previamente anunciados para o Festival Alive'20 e Alive'21, alt-J e Two Door Cinema Club voltam a confirmar presença no Palco NOS, nos dias 07 e 09 de julho de 2022, respetivamente, segundo a promotora de espetáculos.

Por sua vez, St. Vincent passa a fazer parte do cartaz do Festival Alive, no dia 07 de julho, para atuar no Palco Sagres, sendo a primeira vez que a cantora, compositora e multi-instrumentista norte-americana atua no Passeio Marítimo de Algés.