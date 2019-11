Miguel Lobo Antunes canta e dança no ecrã em estreia como ator

Miguel Lobo Antunes faz a sua estreia como ator no filme ‘Technoboss’, que chega às salas nesta semana. Mas o jurista de formação – que dedicou grande parte da vida à cultura – admite que nem leu o guião antes de se atirar à aventura."O João [Nicolau, realizador], convidou-me para fazer o casting, e ele é amigo do meu filho mais novo. Ora, eu não ia dizer que não ao amigo do meu filho...", justifica. Passou na primeira eliminatória, passou na segunda, e ficou com o papel: o de um homem que se vai reformar e que acompanhamos em deambulações pelo País enquanto pensa, canta canções e até dança. Sem atrapalhações."Eu sabia desde o princípio que a personagem cantava. Não sabia é que eram tantas canções", admite, ele que também se estreia a pegar num felino. "Detesto gatos e nunca tinha pegado num gato ao colo. Resultado: fiquei logo com a t-shirt estragada. Depois aprendi."Sobre o público potencial de ‘Technoboss’, que também tem interpretações de Américo Silva, Luísa Cruz e José Raposo, Miguel Lobo Antunes diz estar "em branco"."Não faço ideia. Há uma certa relutância em ver filmes portugueses. E este não tem nem grandes meios, nem grande campanha publicitária. Eu acho que é um filme simpático, alegre. E que pode dizer muito a pessoas reformadas, como eu, ou a pessoas novas. Não sei. Também não fui eu que fiz o filme. Só estava a desembaraçar-me da tarefa", graceja. "Agora fico à espera dos convites de Hollywood!"