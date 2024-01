A banda de Fernando Ribeiro anunciou ontem as datas de uma digressão que arranca a 23 de fevereiro e se prolonga até 29 de maio, chegando a dez cidades do País. Trata-se da tournée do espetáculo ‘Soombra’, que propõe aos muitos fãs do grupo português de heavy metal ouvirem, ao vivo, as versões acústicas de alguns dos maiores êxitos dos Moonspell.









O pontapé de partida para esta epopeia está marcado para o Convento São Francisco, em Coimbra, seguindo-se Guarda, Beja, Leiria, Loulé, Torres Novas, Aveiro, Amadora, Arcos de Valdevez e Ovar. Em todos os concertos, está prometida a participação de duas vozes femininas e do trio de cordas Magnetic. Segundo fonte da banda – que celebrou 30 anos de carreira em 2022 com uma digressão internacional e atuações nos coliseus –, o novo espetáculo é “um exercício de simplicidade”, onde a “pureza acústica da música” permite “contactar com a autenticidade melódica de um tema”. Em Coimbra, os bilhetes custam de 16 a 20 €.