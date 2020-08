Ver esta publicação no Instagram Sad news!Mais uma enormi´ssima perda... RIP Fernanda Lapa #tvi Uma publicação partilhada por Fernanda Serrano (@fernandaserranooficial) a 6 de Ago, 2020 às 12:59 PDT

Morreu a atriz e encenadora Fernanda Lapa aos 77 anos. A atriz era também diretora e fundadora da Escola de Mulheres.Em comunicado, a Escola de Mulheres anunciou, esta quinta-feira, "com profundo pesar e imensa tristeza" a morte da atriz.Fernanda Lapa era atriz, encenadora, Diretora artística e fundadora da Escola de Mulheres e um dos rostos do teatro em Portugal. A artista foi nomeada para os 'Sete de Ouro' em 1984, 1990 e 1991; Em 1992 ganhou o prémio de melhor encenação e o Prémio de Crítica para a Encenação com 'Medeia é Bom Rapaz'; Em 1996 foi nomeada para os Globos de Ouro e recebeu o prémio SIC na modalidade de Teatro; Em 1999 recebeu o prémio especial 'Procópio" e em 2005 ganhou o Globo de Ouro de Melhor Espetáculo com "A Mais Velha Profissão" e a Medalha de Ouro de Mérito cultural.Também Fernanda Serrano e Diogo Infante já lamentaram a morte da encenadora nas redes sociais.