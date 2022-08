Morreu Ana Luísa Amaral, a artesã das palavras. Tinha 66 anos

Morreu na sexta-feira, aos 66 anos, vítima de doença prolongada, a multipremiada poetisa Ana Luísa Amaral, recentemente galardoada com o Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana e que será a figura homenageada na Feira do Livro do Porto, que arranca a 26. A organização do evento anunciou que a homenagem "terá de mudar de tom", mas que deverá manter-se "alegre", embora "celebratória e emotiva".O Presidente da República lamentou a morte da escritora que classificou como uma autora singular e "veementemente do seu tempo". "Para usarmos os versos de um dos seus poemas mais conhecidos, podemos dizer que o ‘excesso mais perfeito’ é aquele que abdica da soberba mas não da ambição", escreveu Marcelo na página oficial da Presidência.Nascida em Lisboa, em abril de 1956, a escritora, tradutora e professora universitária vivia em Leça da Palmeira, Matosinhos, desde os 9 anos. Doutorada em Literatura Norte-Americana pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, onde foi professora, soma dezenas de títulos de poesia, desde ‘Minha Senhora de Quê’ (1990), além de ter escrito teatro, ficção e livros para a infância. Este ano, a sua obra poética foi reunida em ‘O Olhar Diagonal das Coisas’ (Assírio & Alvim) e em abril foi condecorada com o grau de Comendador da Ordem de Sant’Iago da Espada.O funeral de Ana Luísa Amaral realiza-se este domingo, às 11h15, no Tanatório de Matosinhos.