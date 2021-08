Morreu Brian Travers, compositor e membro fundador dos UB40, após dura batalha contra o cancro

Morreu este domingo à noite o músico Brian Travers, compositor e membro fundador dos UB40, após longa batalha contra o cancro.Em 2019, Brian Travers foi diagnosticado com um tumor cerebral, que se viria a tornar fatal para o artista."É com muita tristeza que anunciamos a morte do nosso camarada, irmão, membro fundador dos UB40 e lenda musical, Brian David Travers. Brian morreu ontem [domingo] à noite ao lado da família, após uma longa e heróica batalha contra o cancro", escreveu a banda em comunicado.Brian já tinha sido intervencionado por duas vezes após sofrer uma convulsão antes do último Natal.Os UB40 popularizaram-se com os clássicos "Red Red Wine" e "Falling In Love With You".