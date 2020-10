Morreu Johnny Nash, o cantor do famoso tema "I Can See Clearly Now"

A música "I Can See Clearly Now" alcançou o primeiro lugar na Billboard Hot 100 a 4 de novembro de 1972 e permaneceu no primeiro lugar por quatro semanas.

Johnny Nash foi o primeiro cantor não jamaicano a gravar reggae na Jamaica, segundo o 'site' oficial do cantor. "Foi um pai maravilhoso e um homem dedicado à família. Amava as pessoas e o mundo. A sua falta será sentida em toda a comunidade. A família era tudo para ele", disse seu filho ao TMZ, site especializado em notícias de celebridades.

O cantor Johnny Nash, conhecido pelo sucesso de 1972 "I Can See Clearly Now", morreu esta terça-feira, avançou o filho, John Nash, ao canal de televisão CNN.O cantor e compositor de 80 anos ficou célebre pela música reggae. Faleceu de causas naturais na sua casa, em Houston, Texas.Nash iniciou a carreira como cantor pop na década de 1950. Na década de 1960, e enquanto vivia na Jamaica, chegou a trabalhar com Bob Marley e outros membros do grupo The Wailers.