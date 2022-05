A cantora Naomi Judd morreu este sábado, aos 76 anos."Hoje nós vivemos uma tragédia. Perdemos a nossa bela mãe devido a uma doença mental", confirmaram as filhas da artista através de uma declaração.Naomi Judd integrava o duo The Judds, onde cantava com a sua filha Wynonna Judd, segundo a rádio NPR. As duas iniciaram o duo no ano de 1983 e venceram cinco prémios Grammy.A artista era ainda mãe da atriz Ashley Judd.