Morreu o ator Bob Penny, que participou em Forrest Gump

O ator Bob Penny, que foi professor universitário durante 30 anos até se dedicar ao cinema, e participou no filme "Forrest Gump" e "Sweet Home Alabama" ("A Diva da Moda"), morreu no dia de Natal, aos 87 anos de idade. Até ao momento não são conhecidas as causas da morte.Penny participou em mais de 30 filmes e séries de televisão. Desempenhou um pequeno papel no filme "Forrest Gump", de 1994, e interpretou um advogado em "Sweet Home Alabama", lançado em 2002.Durante a década de 80, enquanto Bob Penny ainda era professor de universidade, participou em anúncios televisivos, o que despertou o gosto pela representação. Os papéis que desempenhou em filmes de Hollywood surgiram já depois de se ter reformado da universidade, em 1990, refere o jornal britânico Daily Mail.